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Стала известна причина пропуска Азаром матча с «Мальоркой»

Стала известна причина пропуска Азаром матча с «Мальоркой»
Футбол / Испания 0

В Испании назвали причину пропуска вингером «Реала» Эденом Азаром матча 9-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой». Встреча состоится сегодня, 19 октября, на стадионе «Иберостар» в городе Пальма-де-Мальорке. Начало матча — в 22:00 мск.

Как сообщает Marca, бельгиец не включён в заявку на сегодняшнюю встречу по семейным причинам. Сегодня утром у него родился четвёртый ребёнок.

Азар перешёл в «Реал» минувшим летом из «Челси». Трансфер 28-летнего игрока обошёлся «Королевскому клубу» в € 100 млн. В текущем сезоне вингер принял участие в 6 матчах в составе «сливочных». На его счету 1 забитый мяч и 1 результативная передача.

«Реал» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры, набрав в 8 матчах 18 очков.

Азар не попал в заявку «Реала» на матч с «Мальоркой»
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