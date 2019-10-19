«Спартак» — «Рубин»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Сегодня, 19 октября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Рубин». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Спартак» — «Рубин» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Максим Гаврилин (Владимир) и Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Алексей Сухой (Люберцы).



С полным расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.