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«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
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«Зенит» — «Ростов»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

«Зенит» — «Ростов»: прямой эфир матча начнётся в 19:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 19 октября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Ростов». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Зенит» — «Ростов» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. В роли его ассистентов выступят Антон Аверьянов (Москва) и Антон Кобзев (Москва). Резервный рефери — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).

С расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.

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