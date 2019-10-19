Игрок «Рубина»-м попал в реанимацию после матча со «Спартаком»
Игрок молодёжной команды «Рубина» Вячеслав Фомин получил тяжёлую травму в матче первенства страны со «Спартаком», сообщается в «твиттере» «Молодёжная сборная».
«Защитник сборной России и „Рубина“ Вячеслав Фомин получил тяжёлую травму в матче молодёжного первенства против „Спартака“, после чего потерял много крови и сейчас находится в реанимации. Пожелаем Вячеславу скорейшего возвращения на поле», — сказано в сообщении.
Фото можно посмотреть в «твиттере» «Молодёжная сборная».
У футболиста было подозрение на разрыв селезёнки, однако этот диагноз не подтвердился. Он получил сильный ушиб с внутренним кровотечением. Игрока прооперировали.
Матч между молодёжными командами «Спартака» и «Рубина» завершился со счётом 1:0 в пользу столичной команды.
«Спартак» — «Рубин»: составы команд на матч 13-го тура РПЛ
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