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Игрок «Рубина»-м попал в реанимацию после матча со «Спартаком»

Игрок «Рубина»-м попал в реанимацию после матча со «Спартаком»
Футбол / РПЛ 0

Игрок молодёжной команды «Рубина» Вячеслав Фомин получил тяжёлую травму в матче первенства страны со «Спартаком», сообщается в «твиттере» «Молодёжная сборная».

«Защитник сборной России и „Рубина“ Вячеслав Фомин получил тяжёлую травму в матче молодёжного первенства против „Спартака“, после чего потерял много крови и сейчас находится в реанимации. Пожелаем Вячеславу скорейшего возвращения на поле», — сказано в сообщении.

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Молодёжная сборная».

У футболиста было подозрение на разрыв селезёнки, однако этот диагноз не подтвердился. Он получил сильный ушиб с внутренним кровотечением. Игрока прооперировали.

Матч между молодёжными командами «Спартака» и «Рубина» завершился со счётом 1:0 в пользу столичной команды.

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