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«Спартак» — «Рубин»: составы команд на матч 13-го тура РПЛ

«Спартак» — «Рубин»: составы команд на матч 13-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Спартака» и казанского «Рубина» на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 19 октября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Рассказов, Жиго, Айртон, Бакаев, Мельгарехо, Умяров, Шюррле, Тиль, Крал.

Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Баду, Ананидзе, Мирзов, Гулиев, Игнатов, Глушенков, Понсе, Ларссон.

«Рубин»: Дюпин, Денисов, Плиев, Данченко, Уремович, Могилевец, Подберёзкин, Игорь Коновалов, Зуев, Давиташвили, Кьяртанссон.

Запасные: Иван Коновалов, Сорокин, Поярков, Степанов, Башкиров, Кипиани, Звакиров, Марков, Микелтадзе.

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