«Спартак» — «Рубин»: составы команд на матч 13-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Спартака» и казанского «Рубина» на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 19 октября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Рассказов, Жиго, Айртон, Бакаев, Мельгарехо, Умяров, Шюррле, Тиль, Крал.
Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Баду, Ананидзе, Мирзов, Гулиев, Игнатов, Глушенков, Понсе, Ларссон.
«Рубин»: Дюпин, Денисов, Плиев, Данченко, Уремович, Могилевец, Подберёзкин, Игорь Коновалов, Зуев, Давиташвили, Кьяртанссон.
Запасные: Иван Коновалов, Сорокин, Поярков, Степанов, Башкиров, Кипиани, Звакиров, Марков, Микелтадзе.
- 19 октября 2019
-
15:21
-
15:07
-
14:59
-
14:59
-
14:41
-
14:34
-
13:57
-
13:57
-
13:50
-
13:27
-
13:15
-
13:09
-
12:46
-
12:45
-
12:35
-
12:00
-
11:57
-
11:25
-
11:25
-
11:15
-
11:13
-
11:00
-
10:56
-
10:47
-
10:16
-
10:09
-
09:45
-
09:39
-
09:30
-
09:21
-
09:16
-
08:56
-
08:49
-
08:38
-
08:17
Партнерский контент