«Бавария» на 91-й минуте упустила победу в матче с «Аугсбургом»

В матче 8-го тура немецкой Бундеслиги «Аугсбург» принимал мюнхенскую «Баварию». Встреча состоялась в Аугсбурге на стадионе «WWK-Арена» и завершилась со счётом 2:2.
Счёт открыл нападающий «Аугсбурга» Марко Рихтер на 1-й минуте. На 14-й минуте отличился форвард «Баварии» Роберт Левандовски. В начале второго тайма полузащитник Серж Гнабри вывел вперёд клуб из Мюнхена. Ничью хозяевам принёс нападающий Альфред Финнбогасон на 91-й минуте.
«Бавария», набрав 15 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии. В 9-м туре команда Нико Ковача на своём поле сыграет с берлинским «Унионом». Встреча состоится 26 октября, начало — в 16:30 мск.
Результаты других матчей 8-го тура Бундеслиги
«РБ Лейпциг» — «Вольфсбург» — 1:1
«Вердер» — «Герта» — 1:1
«Фортуна» — «Майнц» — 1:0
«Унион» — «Фрайбург» — 2:0.
- 19 октября 2019
-
18:28
-
18:27
-
18:23
-
18:13
-
18:01
-
18:00
-
17:43
-
17:23
-
17:19
-
17:14
-
17:14
-
17:05
-
16:56
-
16:47
-
16:31
-
16:30
-
16:23
-
16:11
-
16:00
-
15:57
-
15:55
-
15:50
-
15:21
-
15:07
-
14:59
-
14:59
-
14:41
-
14:34
-
13:57
-
13:57
-
13:50
-
13:27
-
13:15
-
13:09
-
12:46