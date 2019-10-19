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«Бавария» на 91-й минуте упустила победу в матче с «Аугсбургом»

«Бавария» на 91-й минуте упустила победу в матче с «Аугсбургом»
Футбол / Германия 0

В матче 8-го тура немецкой Бундеслиги «Аугсбург» принимал мюнхенскую «Баварию». Встреча состоялась в Аугсбурге на стадионе «WWK-Арена» и завершилась со счётом 2:2.

Счёт открыл нападающий «Аугсбурга» Марко Рихтер на 1-й минуте. На 14-й минуте отличился форвард «Баварии» Роберт Левандовски. В начале второго тайма полузащитник Серж Гнабри вывел вперёд клуб из Мюнхена. Ничью хозяевам принёс нападающий Альфред Финнбогасон на 91-й минуте.

«Бавария», набрав 15 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии. В 9-м туре команда Нико Ковача на своём поле сыграет с берлинским «Унионом». Встреча состоится 26 октября, начало — в 16:30 мск.

Результаты других матчей 8-го тура Бундеслиги

«РБ Лейпциг» — «Вольфсбург» — 1:1

«Вердер» — «Герта» — 1:1

«Фортуна» — «Майнц» — 1:0

«Унион» — «Фрайбург» — 2:0.

Германия - Бундеслига. 8-й тур
19 октября 2019, суббота. 16:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен
1:0 Рихтер – 1'   1:1 Левандовски – 14'   1:2 Гнабри – 49'   2:2 Финнбогасон – 90+1'
Германия - Бундеслига. 8-й тур
19 октября 2019, суббота. 16:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
1 : 1
Вольфсбург
Вольфсбург
1:0 Вернер – 54'   1:1 Вегорст – 82'
Германия - Бундеслига. 8-й тур
19 октября 2019, суббота. 16:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
1 : 1
Герта
Берлин
1:0 Сарджент – 7'   1:1 Лукебакио – 70'
Германия - Бундеслига. 8-й тур
19 октября 2019, суббота. 16:30 МСК
Фортуна
Дюссельдорф
Окончен
1 : 0
Майнц
Майнц
1:0 Хеннингс – 82'
Удаления: нет / Фернандеш – 45+1'
Германия - Бундеслига. 8-й тур
19 октября 2019, суббота. 16:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
2 : 0
Фрайбург
Фрайбург
1:0 Бюльтер – 1'   2:0 Ингвартсен – 84'
Маттеус: Эриксен недостаточно хорош для «Баварии»
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