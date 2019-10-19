Алонсо мощным ударом вывел «Челси» вперёд в матче с «Ньюкаслом». Видео

В матче 9-го тура английской Премьер-лиги «Челси» – «Ньюкасл Юнайтед» был открыт счёт на 73-й минуте. Отличился защитник хозяев Маркос Алонсо.



Получив передачу от партнёра в штрафной площади, он мощным диагональным ударом отправил мяч в сетку под не успевшим сложиться вратарём.

Видео доступно на «Чемпионате».



9-й тур АПЛ стартовал в субботу, 19 октября, матчем «Эвертон» – «Вест Хэм Юнайтед», который завершился победой хозяев со счётом 2:0.



19 октября также встречаются «Астон Вилла» – «Брайтон энд Хоув Альбион», «Лестер Сити» – «Бёрнли», «Вулверхэмптон» – «Саутгемптон», «Борнмут» – «Норвич Сити», «Тоттенхэм Хотспур» – «Уотфорд», «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити».



В воскресенье, 20 октября, состоится матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль».



В понедельник, 21 октября, тур закроет встреча «Шеффилд Юнайтед» – «Арсенал».