«Челси» одолел «Ньюкасл», «Лестер» одержал волевую победу над «Бёрнли»

В 9-м туре английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол был забит на 73-й минуте. Его автором стал защитник хозяев Маркос Алонсо.
С турнирной таблицей АПЛ можно ознакомиться на «Чемпионате».
В параллельном матче «Лестер Сити» принимал «Бёрнли». Встреча прошла на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере и завершилась со счётом 2:1.
На 26-й минуте гости вышли вперёд усилиями нападающего Криса Вуда. Под занавес первого тайма хозяева восстановили равенство в счёте благодаря точному удару форварда Джейми Варди. На 74-й минуте «лисы» отличились вновь – забил полузащитник Юри Тилеманс.
В ещё одном матче Премьер-лиги «Борнмут» и «Норвич Сити» поделили очки. Встреча прошла на стадионе «Виталити» в Борнмуте и завершилась со счётом 0:0.
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