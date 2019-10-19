Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Челси» одолел «Ньюкасл», «Лестер» одержал волевую победу над «Бёрнли»

«Челси» одолел «Ньюкасл», «Лестер» одержал волевую победу над «Бёрнли»
Футбол / Англия 0

В 9-м туре английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на 73-й минуте. Его автором стал защитник хозяев Маркос Алонсо.

С турнирной таблицей АПЛ можно ознакомиться на «Чемпионате».

Англия - Премьер-лига. 9-й тур
19 октября 2019, суббота. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Алонсо – 73'

В параллельном матче «Лестер Сити» принимал «Бёрнли». Встреча прошла на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере и завершилась со счётом 2:1.

На 26-й минуте гости вышли вперёд усилиями нападающего Криса Вуда. Под занавес первого тайма хозяева восстановили равенство в счёте благодаря точному удару форварда Джейми Варди. На 74-й минуте «лисы» отличились вновь – забил полузащитник Юри Тилеманс.

Англия - Премьер-лига. 9-й тур
19 октября 2019, суббота. 17:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
2 : 1
Бёрнли
Бёрнли
0:1 Вуд – 26'   1:1 Варди – 45'   2:1 Тилеманс – 74'

В ещё одном матче Премьер-лиги «Борнмут» и «Норвич Сити» поделили очки. Встреча прошла на стадионе «Виталити» в Борнмуте и завершилась со счётом 0:0.

Англия - Премьер-лига. 9-й тур
19 октября 2019, суббота. 17:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
0 : 0
Норвич Сити
Норидж
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019