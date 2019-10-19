Тедеско: «Спартак» недоволен результатом, у ребят всю неделю горели глаза

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мыслями о ничьей в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (0:0), ставшем для него первым у руля красно-белых.
«Конечно же, мы недовольны результатом, очень хотели выиграть. Это было видно на протяжении всей тренировочной недели. У ребят горели глаза. К сожалению, победить не получилось. Наверное, потому, что в первом тайме мы давали сопернику очень много владеть мячом, создавать моменты. Во втором тайме мы изменили манеру прессинга, у нас стало больше получаться, у нас стало много моментов и подходов. А «Рубин», если не ошибаюсь, создал только два шанса. В конце матча у нас было на поле пять игроков атакующего плана – Мирзов, Понсе, Мельгарехо, Бакаев, Ларссон. Мы сделали всё для победы, но, к сожалению, не получилось.
С чем связана смена схемы? Мы играли 4-4-2 с ромбом в центре поля весь матч. Дело в том, что мы поменяли манеру прессинга во втором тайме. В первом тайме центральных защитников прессинговали Мельгарехо и Шюррле, после перерыва эту работу стали выполнять Бакаев и Умяров», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.
- 19 октября 2019
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