Мощный выстрел Тилеманса под перекладину — в обзоре матча «Лестер» — «Бёрнли»
«Лестер Сити» на своём поле обыграл «Бёрнли» со счётом 2:1 в матче 9-го тура английской Премьер-лиги.
Счёт на 26-й минуте открыл нападающий гостей Крис Вуд, пробив головой в верхний угол после подачи с правого фланга. На 45-й минуте нападающий «Лестера» Джейми Варди забил ответный гол, выиграв верховую дуэль у защитника соперника. А во втором тайме, на 74-й минуте, полузащитник Юри Тилеманс мощным ударом под перекладину из пределов штрафной принёс хозяевам победу. При этом на 81-й минуте судья после использования системы ВАР отменил гол «Бёрнли».
Видео доступно на «Чемпионате».
После этого матча «Лестер Сити», набрав 17 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 2-е место, а «Бёрнли» с 12 очками – 8-е.
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