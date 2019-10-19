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«Торпедо» потерпело третье поражение в ФНЛ при Игнашевиче

«Торпедо» потерпело третье поражение в ФНЛ при Игнашевиче
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В 18-м туре Футбольной национальной лиги «Торпедо» принимало «Чертаново». Матч состоялся на стадионе «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова в Москве и завершился со счётом 0:1.

Единственный гол во встрече был забит незадолго до финального свистка, на 85-й минуте. Его автором стал нападающий гостей Владислав Сарвели.

Это поражение стало для «Торпедо» третьим в ФНЛ после прихода Сергея Игнашевича на пост главного тренера. Экс-защитник сборной России возглавил команду минувшим летом.

С турнирной таблицей ФНЛ можно ознакомиться здесь.

ФНЛ - Первый дивизион. 18-й тур
19 октября 2019, суббота. 18:00 МСК
Торпедо Москва
Москва
Окончен
0 : 1
Чертаново
Москва
0:1 Сарвели – 85'

В параллельном матче «Балтика» принимала «Нефтехимик». Встреча прошла в Калининграде на одномённой арене и завершилась со счётом 1:0.

Победу хозяевам принёс нападающий Михаил Маркин, реализовавший пенальти на 72-й минуте.

ФНЛ - Первый дивизион. 18-й тур
19 октября 2019, суббота. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Маркин – 72' (пен)
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