«Торпедо» потерпело третье поражение в ФНЛ при Игнашевиче
В 18-м туре Футбольной национальной лиги «Торпедо» принимало «Чертаново». Матч состоялся на стадионе «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова в Москве и завершился со счётом 0:1.
Единственный гол во встрече был забит незадолго до финального свистка, на 85-й минуте. Его автором стал нападающий гостей Владислав Сарвели.
Это поражение стало для «Торпедо» третьим в ФНЛ после прихода Сергея Игнашевича на пост главного тренера. Экс-защитник сборной России возглавил команду минувшим летом.
С турнирной таблицей ФНЛ можно ознакомиться здесь.
ФНЛ - Первый дивизион. 18-й тур
19 октября 2019, суббота. 18:00 МСК
Торпедо Москва
Москва
Окончен
0 : 1
Чертаново
Москва
0:1 Сарвели – 85'
В параллельном матче «Балтика» принимала «Нефтехимик». Встреча прошла в Калининграде на одномённой арене и завершилась со счётом 1:0.
Победу хозяевам принёс нападающий Михаил Маркин, реализовавший пенальти на 72-й минуте.
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