«Торпедо» потерпело третье поражение в ФНЛ при Игнашевиче

В 18-м туре Футбольной национальной лиги «Торпедо» принимало «Чертаново». Матч состоялся на стадионе «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова в Москве и завершился со счётом 0:1.



Единственный гол во встрече был забит незадолго до финального свистка, на 85-й минуте. Его автором стал нападающий гостей Владислав Сарвели.



Это поражение стало для «Торпедо» третьим в ФНЛ после прихода Сергея Игнашевича на пост главного тренера. Экс-защитник сборной России возглавил команду минувшим летом.



С турнирной таблицей ФНЛ можно ознакомиться здесь.

В параллельном матче «Балтика» принимала «Нефтехимик». Встреча прошла в Калининграде на одномённой арене и завершилась со счётом 1:0.



Победу хозяевам принёс нападающий Михаил Маркин, реализовавший пенальти на 72-й минуте.