«Лион» не смог победить «Дижон» в первом матче после смены главного тренера

В 10-м туре французской Лиги 1 «Лион» принимал «Дижон». Матч состоялся на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе и завершился со счётом 0:0.



Для хозяев эта встреча стала первой после назначения на пост главного тренера Руди Гарсии. Во время паузы на международные матчи специалист сменил у руля команды Силвиньо, который возглавил коллектив минувшим летом и был уволен из-за неудовлетворительных результатов на старте сезона.



«Лион», набрав 9 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Франции и отстаёт от лидера первенства в лице «Пари Сен-Жермен» на 15 очков. «Дижон» (8) находится в зоне вылета, располагаясь на 19-й строчке. С таблицей соревнований можно ознакомиться, перейдя по ссылке.