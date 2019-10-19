«Лион» не смог победить «Дижон» в первом матче после смены главного тренера
В 10-м туре французской Лиги 1 «Лион» принимал «Дижон». Матч состоялся на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе и завершился со счётом 0:0.
Для хозяев эта встреча стала первой после назначения на пост главного тренера Руди Гарсии. Во время паузы на международные матчи специалист сменил у руля команды Силвиньо, который возглавил коллектив минувшим летом и был уволен из-за неудовлетворительных результатов на старте сезона.
«Лион», набрав 9 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Франции и отстаёт от лидера первенства в лице «Пари Сен-Жермен» на 15 очков. «Дижон» (8) находится в зоне вылета, располагаясь на 19-й строчке. С таблицей соревнований можно ознакомиться, перейдя по ссылке.
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