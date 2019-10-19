Карпин: в первом тайме матча с «Зенитом» было избиение младенца

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:6).
«Почему так невнятно играли в первом тайме? Потому что. Для меня, конечно, понятна причина. Половина команды со сборов не вернулась. Вы спрашивали, в каком состоянии игроки вернулись после перерыва на матчи сборных. Вот и увидели. Ни группа в атаке, ни группа в обороне — нигде никто не был готов. Хороший урок для нас. Надеюсь, нам он пойдёт на пользу. Если так относиться к игре, то будут у нас такие счета. Можно ли было предугадать такой счёт по тренировкам? Нет, конечно. Как это предугадать?
Естественно, второй тайм понравился больше, чем первый, пусть и пропустили тоже три. Была хоть какая-то контригра после перерыва. В первом тайме было избиение младенца. Такое чувство, что играла команда детско-юношеской школы против мужиков. Во втором тайме хоть что-то делали из того, что нужно было делать. Возможно, разговор в перерыве как-то подействовал. Но уже понятно, что после 0:3 и потом 0:4 собраться уже тяжело. Назначенные пенальти? Ничего не видел. Но раз VAR была, то я надеюсь, что всё посмотрели», — сказал Карпин в эфире канала «Матч Премьер».
- 19 октября 2019
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