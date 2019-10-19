Радченко: «Ростов» будет биться за высокие места, но за чемпионство — вряд ли

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мыслями о перспективах «Ростова» после поражения от сине-бело-голубых в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:6.
«Команда Карпина показала сегодня не самый лучший матч, план на игру не сработал. «Зенит» сыграл хорошо, поэтому победил. У «Ростова» всё ещё впереди. Не стоит после этого матча говорить, что команда находится не на своём месте. «Ростов» неплохо выглядит в этом сезоне: поменяли игру. Они будут биться за самые высокие места, но за чемпионство — вряд ли.
Что касается Дзюбы, то, если он захочет, может испытать свои силы в другом чемпионате», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.
«Зенит», набрав 29 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ и уступает лидеру первенства, «Локомотиву», по дополнительным показателям. «Ростов» (26) — четвёртый.
- 19 октября 2019
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