Радченко: «Ростов» будет биться за высокие места, но за чемпионство — вряд ли

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мыслями о перспективах «Ростова» после поражения от сине-бело-голубых в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:6.



«Команда Карпина показала сегодня не самый лучший матч, план на игру не сработал. «Зенит» сыграл хорошо, поэтому победил. У «Ростова» всё ещё впереди. Не стоит после этого матча говорить, что команда находится не на своём месте. «Ростов» неплохо выглядит в этом сезоне: поменяли игру. Они будут биться за самые высокие места, но за чемпионство — вряд ли.



Что касается Дзюбы, то, если он захочет, может испытать свои силы в другом чемпионате», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.



«Зенит», набрав 29 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ и уступает лидеру первенства, «Локомотиву», по дополнительным показателям. «Ростов» (26) — четвёртый.

«Ростову» рано замахиваться на золото. Дзюба уничтожил команду Карпина В матче лидеров РПЛ «Зенит» разгромил «Ростов». Сергей Семак тактически переиграл Валерия Карпина.