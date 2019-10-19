Семак рассказал о выборе вратаря на матч с «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о выборе голкипера после победы со счётом 6:1 в домашнем матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». В этой встрече ворота сине-бело-голубых защищал Михаил Кержаков. Андрей Лунёв и Александр Васютин остались на скамейке.
«Будем ли использовать английский опыт, когда в чемпионате играет один вратарь, а в Кубке — другой? Нет, ничего не собираемся использовать. Решение по составу вне зависимости от позиции принимает главный тренер. Конечно, я консультируюсь с помощниками, но финальное решение остаётся за мной.
Теория, что Кержаков играет из-за того, что соперники по последним матчам, «Урал» и «Ростов», много навешивают, а он силён в этом компоненте, не имеет права на жизнь. В каких-то матчах при выборе позиций мы учитываем манеру игры соперника. В прошлом сезоне было такое, когда при прочих равных выбирали игроков исходя из компонентов, в которых они лучше.
Кержаков сыграл хорошо в кубковом матче, сыграл хорошо в Екатеринбурге. И сегодня к нему нет претензий, он сыграл хорошо. В целом, все готовы к конкуренции, мы рассчитываем на всех. Те, кто проявляет себя хорошо не только на тренировках, но и в матчах, получают шанс», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
- 19 октября 2019
-
23:01
-
22:55
-
22:36
-
22:33
-
22:19
-
22:11
-
22:09
-
22:04
-
22:01
-
21:57
-
21:51
-
21:42
-
21:35
-
21:33
-
21:27
-
21:23
-
21:22
-
21:12
-
21:11
-
21:03
-
21:00
-
20:59
-
20:56
-
20:42
-
20:41
-
20:32
-
20:31
-
20:27
-
20:23
-
20:16
-
20:09
-
20:04
-
19:58
-
19:55
-
19:52