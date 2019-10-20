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В Берлине загорелся поезд с болельщиками «Фрайбурга». Есть пострадавшие. Видео

В Берлине загорелся поезд с болельщиками «Фрайбурга». Есть пострадавшие. Видео
Футбол / Германия 0

В Берлине загорелся поезд, где находились около 700 болельщиков «Фрайбурга», которые возвращались после матча с «Унионом», сообщает Berliner Morgenpost.

Отмечается, пожар произошёл на станции «Бельвю» в центре Берлина. Огонь вспыхнул в передней части поезда. Все пассажиры были эвакуированы. Нескольким людям понадобилась госпитализация, но сейчас их жизням ничего не угрожает.

В качестве меры предосторожности приняли решение эвакуировать два других пригородных поезда, которые находились на станции.

В ближайшее время болельщики продолжат свой путь во Фрайбург на другом специальном поезде.

В матче 8 тура чемпионата Германии «Унион» обыграл «Фрайбург» со счётом 2:0.

Видео доступно в «твиттере» Polizeireporter-BM.

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