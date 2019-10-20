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Ибрагимович: меня не удивляет, что Роналду в Италии забивает меньше, чем ранее

Ибрагимович: меня не удивляет, что Роналду в Италии забивает меньше, чем ранее
Футбол / Италия 0

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поделился мнением о форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Я очень сильно уважаю Криштиану. Он много работает и играет везде. Хотя в Италии футбол совсем другой. Меня не удивляет, что он здесь забивает меньше, чем ранее», — приводит слова Ибрагимовича La Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне Роналду принял участие в 9 матчах на клубном уровне. В его активе 5 забитых мячей и одна результативная передача.

Ибрагимович перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2018 году. В MLS сезона 2019 года шведский форвард записал на свой счёт 30 голов и отдал 7 результативных передач. Ранее шведский футболист выступал в составе таких итальянских команд, как «Ювентус», «Интер» и «Милан».

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