Тренер «Мальорки»: если всё сходится – иногда можно обыграть и «Реал»

Главный тренер «Мальорки» Висенте Морено прокомментировал результат матча 9-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом». Матч прошёл на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорке и завершился со счётом 1:0.

«То, чего «Мальорка» добилась за минувшие два года, важнее этой победы. Обыграть «Реал» – очень сложная задача, однако мы нуждались в трёх очках независимо от соперника.

Команда играла так, как и должна. Нет иного пути выиграть у «Реала». Порой нам не хватало рассудительности, но в итоге мы дотерпели не без помощи удачи. Если всё сходится, иногда можно обыграть и «Реал».

Просить у команды чего-то большего, чем победа над «Реалом», – это уже чересчур, мы должны быть довольны результатом, хотя всегда есть что-то, что можно улучшить. Мы испытали некоторое облегчение после победы, но даже с учётом этих трёх очков мы остаёмся в нижней части таблицы», – приводит слова Морено AS.

«Реал», потерпев поражение, упустил возможность вернуться на первое место и после девяти туров располагается на второй строчке в турнирной таблице Примеры, отставая от «Барселоны» на одно очко. «Мальорка» (7) продолжает находиться в зоне вылета, занимая 18-е место.