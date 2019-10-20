Тренер «Мальорки»: если всё сходится – иногда можно обыграть и «Реал»

Главный тренер «Мальорки» Висенте Морено прокомментировал результат матча 9-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом». Матч прошёл на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорке и завершился со счётом 1:0.
«То, чего «Мальорка» добилась за минувшие два года, важнее этой победы. Обыграть «Реал» – очень сложная задача, однако мы нуждались в трёх очках независимо от соперника.
Команда играла так, как и должна. Нет иного пути выиграть у «Реала». Порой нам не хватало рассудительности, но в итоге мы дотерпели не без помощи удачи. Если всё сходится, иногда можно обыграть и «Реал».
Просить у команды чего-то большего, чем победа над «Реалом», – это уже чересчур, мы должны быть довольны результатом, хотя всегда есть что-то, что можно улучшить. Мы испытали некоторое облегчение после победы, но даже с учётом этих трёх очков мы остаёмся в нижней части таблицы», – приводит слова Морено AS.
«Реал», потерпев поражение, упустил возможность вернуться на первое место и после девяти туров располагается на второй строчке в турнирной таблице Примеры, отставая от «Барселоны» на одно очко. «Мальорка» (7) продолжает находиться в зоне вылета, занимая 18-е место.
- 20 октября 2019
-
07:54
-
07:22
-
06:57
-
06:28
-
05:32
-
04:15
-
02:52
-
01:52
-
01:30
-
01:13
-
01:12
-
01:03
-
00:49
-
00:46
-
00:19
-
00:12
- 19 октября 2019
-
23:55
-
23:52
-
23:39
-
23:34
-
23:11
-
23:01
-
22:55
-
22:36
-
22:33
-
22:19
-
22:11
-
22:09
-
22:04
-
22:01
-
21:57
-
21:51
-
21:42
-
21:35
-
21:33