Гнабри: если бы «Бавария» реализовала пару моментов в конце, всё было бы кончено

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри прокомментировал результат матча 8-го тура немецкой Бундеслиги с «Аугсбургом» (2:2).

«Мы оставили в прошлом матч предыдущего тура с «Хоффенхаймом». Вошли в игру со свежей головой, мы играли просто супер, контролировали всё. В конце матча у нас было два практически стопроцентных момента. Если бы мы их реализовали, то всё было бы кончено. Но мы упустили эти возможности. Мы много владели мячом, имели много моментов, но были немного халатны. В результате произошло то, что произошло. Таков футбол», — приводит слова Гнабри пресс-служба клуба.

«Бавария», набрав 15 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии. В 9-м туре команда Нико Ковача на своём поле сыграет с берлинским «Унионом». Встреча состоится 26 октября, начало — в 16:30 мск.