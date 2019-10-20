Берг: я дерево? Неплохо для дерева — забивать в чемпионате России

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг рассказал, как относится к критике в свой адрес.
«Нападающий всё время находится под давлением, ведь ему всё время необходимо забивать. Я тоже. В большинстве матчей я помогал команде, создавал моменты, но футбол состоит из деталей. Иногда не получается забивать. И единственное, что можешь сделать, — продолжать усердно работать, верить в себя. Только тогда ты получишь то, чего заслуживаешь. Ты не должен сожалеть об упущенных моментах. Не забил? Забудь об этом и работай дальше. Это лучший выход.
Критика? Все люди критикуют футболистов, особенно если речь идет о нападающем, который не забивает. Это нормально. Бывают моменты, когда выступаешь ниже собственного уровня. И причины могут быть какими угодно. Я стал игроком «Краснодара», когда команда уже закончила предсезонную подготовку и начался чемпионат. Сейчас я уже доказываю, на что способен. И чувствую, что нахожусь в форме. Если я дерево, то… Неплохо для дерева — забивать в чемпионате России», — приводит слова Берга «Спорт-экспресс».
- 20 октября 2019
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