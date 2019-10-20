Вратарь «Оренбурга» вышел на матч РПЛ в чёрном свитере и кепке в честь Яшина

Голкипер «Оренбурга» Андрей Климович вышел на домашний матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» в чёрном свитере и кепке в честь юбилея легендарного советского вратаря Льва Яшина.
22 октября исполнится 90 лет со дня рождения Яшина. Все матчи ближайших туров РПЛ, ФНЛ и ПФЛ посвящены его памяти.
Фото можно посмотреть на странице «Оренбурга» в «Твиттере».
Лев Иванович провёл всю карьеру в московском «Динамо» (1950–1971). За сборную Советского Союза вратарь выступал с 1954 по 1970 год.
Яшин — пятикратный чемпион СССР (1954, 1955, 1957, 1959, 1963) и трёхкратный обладатель Кубка страны (1953, 1967, 1970). В его активе также золотая медаль Олимпийских игр 1956 года, титул обладателя Кубка Европы 1960 года и «Золотой мяч» 1963 года.
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