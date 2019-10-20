Федотов: сказали: «Иди разбирайся с Божовичем лично». Это слова главного судьи

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов раскритиковал работу судейской бригады во главе с Василием Казарцевым во время матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:1). Напомним, Федотов и наставник самарской команды Миодраг Божович были удалены в концовке встречи.



«Ну что тут говорить? Все видели. Трибуны очень чётко чувствуют, что происходило в очередной раз с товарищем Казарцевым. Пусть с этим разбираются компетентные органы. Всё здорово, всё хорошо, но кому такой футбол нужен? Вопрос по моему удалению. На меня напали, и я получил красную карточку. Вообще прекрасно, здорово. И мне сказали: „Иди разбирайся с Божовичем лично“. Великолепно. Это слова главного судьи», — сказал Федотов на пресс-конференции.

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