«Реал Сосьедад» обыграл «Бетис» и вышел на 4-е место в Примере

В матче 9-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» обыграл «Бетис» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта». Обслуживал матч арбитр Сесар Сото Градо. В качестве его ассистентов выступили Альфонсо Костойя Родригес и Карлос Альварес Фернандес.
Счёт был открыт на 12-й минуте. Автором гола стал игрок гостей Лоренсо Морон, которому ассистировал Антонио Барраган. В середине тайма хозяева восстановили равновесие благодаря автоголу Хави Гарсии. На 36-й минуте «Реал Сосьедад» вывел вперёд Виллиан Жозе с передачи Хосеба Сальдуа. Во втором тайме третий гол в ворота «Бетиса» забил Кристиан Португес с паса Микеля Оярсабаля.
«Реал Сосьедад», набрав 16 очков, вышел на 4-е место в турнирной таблице Примеры. «Бетис» (9) — на 18-м месте.
- 20 октября 2019
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