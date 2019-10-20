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«Реал Сосьедад» обыграл «Бетис» и вышел на 4-е место в Примере

«Реал Сосьедад» обыграл «Бетис» и вышел на 4-е место в Примере
Футбол / Испания 0

В матче 9-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» обыграл «Бетис» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта». Обслуживал матч арбитр Сесар Сото Градо. В качестве его ассистентов выступили Альфонсо Костойя Родригес и Карлос Альварес Фернандес.

Счёт был открыт на 12-й минуте. Автором гола стал игрок гостей Лоренсо Морон, которому ассистировал Антонио Барраган. В середине тайма хозяева восстановили равновесие благодаря автоголу Хави Гарсии. На 36-й минуте «Реал Сосьедад» вывел вперёд Виллиан Жозе с передачи Хосеба Сальдуа. Во втором тайме третий гол в ворота «Бетиса» забил Кристиан Португес с паса Микеля Оярсабаля.

«Реал Сосьедад», набрав 16 очков, вышел на 4-е место в турнирной таблице Примеры. «Бетис» (9) — на 18-м месте.

Испания - Примера. 9-й тур
20 октября 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
3 : 1
Бетис
Севилья
0:1 Морон – 12'   1:1 Гарсия – 22' (автогол)   2:1 Жозе – 36'   3:1 Португес – 58'
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