Джанаев: в матче с «Арсеналом» всё было против «Сочи»

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев прокомментировал ничейный результат в матче 13-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (1:1).



«Тренер поздравил команду в раздевалке. В матче всё было против нас, но каждый игрок отдавал всего себя на поле, за что я благодарен всей команде.

Внук Льва Яшина сравнил меня с дедом? В этот день мы отмечаем юбилей легендарного вратаря. Приятно, конечно, что сравнивают, но мне до него ещё далеко.

Я раньше видел, когда за матч ставили два пенальти в ворота одной команды, но три — никогда. Да, мне удалось отразить два из них, но этот успех я хочу разделить с товарищами по команде, которые отдали все силы и выстояли", — сказал Джанаев в эфире телеканала «Матч Премьер».