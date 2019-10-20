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«Ливерпуль» прервал 17-матчевую победную серию в АПЛ

«Ливерпуль» прервал 17-матчевую победную серию в АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 9-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью со счётом 1:1. Таким образом, прервалась 17-матчевая победная серия «Ливерпуля» в английской Премьер-лиге.

Мерсисайдский клуб выиграл девять матчей подряд в концовке прошлого сезона, а также стартовал с восьми побед в нынешнем сезоне.

Несмотря на осечку, «Ливерпуль», набрав 25 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице английского национального чемпионата, опережая идущего вторым «Манчестер Сити» на шесть очков. «Манчестер Юнайтед» (10) — на 13-м месте в таблице.

В 10-м туре «Ливерпуль» на своём поле встретится с «Тоттенхэм Хотспур». Матч состоится на стадионе «Энфилд». Начало встречи в 19:30 мск.

Полностью турнирная таблица АПЛ доступна на «Чемпионате».

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