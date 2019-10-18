Ван Дейк: «Ливерпулю» нечего терять в чемпионской гонке

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мнением о чемпионской гонке в Премьер-лиге.
«Не думаю, что „Ливерпулю“ есть что терять. Чемпионом является «Манчестер Сити», они защищают свой титул, а мы хотим его получить.
Давление усиливается, но оно исходит от средств массовой информации. Им нравится нагнетать обстановку, а мы должны иметь с этим дело. Я не против, так как не думаю о том, что говорят другие люди. Я просто хочу выигрывать каждый следующий матч.
Нам нужно получать удовольствие от того, что мы на вершине Премьер-лиги. Но осталось ещё так много матчей до конца сезона, поэтому пока рано думать о титуле.
Я не смотрю матчи «Манчестер Сити», но у меня есть семья и друзья, которые сообщают мне их результаты. Особенно много сообщений я получил, когда они проиграли «Вулверхэмптону». Впрочем, по опыту прошлого сезона мы узнали, что нам не нужно смотреть на остальных до конца сезона. Пока у нас всё хорошо, но «Манчестер Сити» определённо не уходит из чемпионской гонки", — приводит слова ван Дейка Sky Sports.
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