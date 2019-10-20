Тренер «Краснодара»: рад, что первый матч для Новикова закончился положительно

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал ничейный результат матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1).

«И первый, и второй тайм мы плохо начали и пропустили в первом быстрый мяч. Результат закономерен, была тяжёлая для нас игра после перерыва. Рад, что первый матч для Новикова закончился положительным результатом. Хочу пожелать ему удачи.



Мы понимали, что являлись фаворитами в этой игре, и думали, что «Динамо» выйдет в три центральных защитника, особенно зная, что Кирилл Александрович прагматичен. Мы этого ожидали.



Мероприятия перед матчем и затянутое начало? Концентрация после таких мероприятий падает. Но всегда для двух команд одинаковые условия. Не думаю, что на это надо сетовать», — передаёт слова Матвеева корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.