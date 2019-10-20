Тренер «Динамо»: Филипп хотел сыграть с «Краснодаром», но здоровье прежде всего

Тренер «Динамо» Кирилл Новиков рассказал о ситуации с травмированными игроками московского клуба.

«Шуньич получил травму на тренировке сборной, и она требует лечения. Как быстро он поправится — непонятно. Н’Жье вышел на тренировку после травмы, но понял, что здоровье не позволяет ему тренироваться в общей группе. У Филиппа проблемы с сухожилием, если бы мы выпустили его сегодня, то рисковали бы потерять его на более долгий срок. Он рвался на поле сегодня, но здоровье игрока прежде всего. Надеемся, на следующей неделе выйдет в общей группе. Жоаозиньо получил травму с „Оренбургом“, врачи сказали, что вернётся на следующей неделе. Паршивлюк получил травму в игре с „Пюником“, — передаёт слова Новикова корреспондент „Чемпионата“ Дарья Юрко.