Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тренер «Динамо»: во втором тайме мы переиграли «Краснодар»

Тренер «Динамо»: во втором тайме мы переиграли «Краснодар»
Футбол / РПЛ 0

Тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал ничейный результат матча 13-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1).

«Тяжёлая игра с одним из лидеров чемпионата. В плане атакующих действий первый тайм у нас не очень удался, в обороне мы действовали надёжно и не дали ничего создать сопернику. В перерыве мы сделали поправки, попросили игроков прессинговать и действовать агрессивнее. Считаю, во втором тайме мы переиграли соперника и были ближе к победе. Двоякое ощущение: мы прервали полосу неудач, но хотелось бы больше.

Я бы не стал говорить, что увидел что-то выдающееся. Да, провели хорошо второй тайм, но за 8-10 дней тренировок невозможно поставить ту игру, которую хотелось бы видеть. Самое главное сейчас для нас — набирать очки.

Если вы спросите, что для меня лучше — красивая игра или набранные очки, то однозначно отвечу: второе.

Что случилось с Рыковым? У Владимира сводило ноги, он отдал все силы на поле. Он молодец, лидер команды. Думаю, что ничего серьёзного.

Скамейки? Надо было что-то поменять — мы поменяли. Наудачу. Плюс здесь боковой судья рядышком, можно что-то ему сказать», — передаёт слова Новикова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

Тренер «Краснодара»: рад, что первый матч для Новикова закончился положительно
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019