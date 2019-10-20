Тренер «Динамо»: во втором тайме мы переиграли «Краснодар»

Тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал ничейный результат матча 13-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1).
«Тяжёлая игра с одним из лидеров чемпионата. В плане атакующих действий первый тайм у нас не очень удался, в обороне мы действовали надёжно и не дали ничего создать сопернику. В перерыве мы сделали поправки, попросили игроков прессинговать и действовать агрессивнее. Считаю, во втором тайме мы переиграли соперника и были ближе к победе. Двоякое ощущение: мы прервали полосу неудач, но хотелось бы больше.
Я бы не стал говорить, что увидел что-то выдающееся. Да, провели хорошо второй тайм, но за 8-10 дней тренировок невозможно поставить ту игру, которую хотелось бы видеть. Самое главное сейчас для нас — набирать очки.
Если вы спросите, что для меня лучше — красивая игра или набранные очки, то однозначно отвечу: второе.
Что случилось с Рыковым? У Владимира сводило ноги, он отдал все силы на поле. Он молодец, лидер команды. Думаю, что ничего серьёзного.
Скамейки? Надо было что-то поменять — мы поменяли. Наудачу. Плюс здесь боковой судья рядышком, можно что-то ему сказать», — передаёт слова Новикова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
- 20 октября 2019
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