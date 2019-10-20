Де Вильена: «Краснодар» имел преимущество во втором тайме матча с «Динамо»

Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена прокомментировал ничейный результат матча 13-го тура чемпионата России с «Динамо» (1:1).



«Считаю, что в первом тайме игра была равная, но во втором мы имели преимущество. Создали много моментов, и если бы забили хотя бы один, выиграли бы. Сегодня было тяжело забить.



Это была обычная игра, и когда мы играем, не должны обращать внимание, где находится команда соперника. Мы должны играть в свою игру и диктовать свои условия.



Мы знали, что в этой игре будут определённые трудности. У «Динамо» сменился тренер, и они могли выйти на поле очень мотивированными. Наш план на игру состоял в том, чтобы играть в свой футбол и больше менять фланги во время атаки.



Знаю ли я что-то о Льве Яшине? Я сам о нём не знаю, но слышал, как игроки нашей команды говорили о нём.



Для нас следующая игра особая, поэтому мы должны выйти на неё и максимально выполнить свою работу, чтобы завоевать три очка», — передаёт слова де Вильены корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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