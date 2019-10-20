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«Марсель» обыграл «Страсбург» в Лиге 1

«Марсель» обыграл «Страсбург» в Лиге 1
Футбол / Франция 0

В матче 10-го тура чемпионата Франции «Марсель» обыграл «Страсбург» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Марселе на стадионе «Велодром». Обслуживал матч арбитр Хаким Бен Эль-Хадж. В качестве его ассистентов выступят Матьё Гросбос и Микаэль Аннонье.

Счёт был открыт в начале встречи. Автором забитого мяча стал Бубакар Камара, которому ассистировал Кевин Стротман. В компенсированное время преимущество марсельцев увеличил Стротман.

«Марсель», набрав 16 очков, поднялся на пятое место в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Страсбург» (9) остался в зоне вылета на 19-м месте в таблице.

В 11-м туре «Марсель» на выезде встретится с «Пари Сен-Жермен». Матч состоится 27 октября. «Страсбургу» предстоит домашняя встреча с «Ниццей» (26 октября).

Франция - Лига 1. 10-й тур
20 октября 2019, воскресенье. 22:00 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
2 : 0
Страсбург
Страсбург
1:0 Камара – 3'   2:0 Стротман – 90+5' (пен)
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