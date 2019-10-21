Кин: игроки «МЮ» мне противны. Они идут воевать, но обнимаются с соперником

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал игроков манкунианцев, которые обнимались с футболистами «Ливерпуля» перед началом матча 9-го тура чемпионата Англии.

Перейра и Фред тепло поприветствовали Фабиньо и Фирмино, де Хеа пожал руку Алисону. Также обменялись рукопожатиями Рашфорд и Александер-Арнольд, Мактомини и Робертсон.

«Мне противны игроки „Манчестер Юнайтед“. Вы идете на войну, а они обнимаются и целуются с врагом. Даже не смотрите на соперника! Вы идете в бой против них.



Футбол не сильно поменялся, но вот игроки изменились. Вы собираетесь воевать с ними, а они обнимаются. Общайтесь с ними после игры или даже не разговаривайте с ними», — приводит слова Кина Daily Mail.