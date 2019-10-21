Бывший нападающий «Зенита» и национальной команды России Андрей Аршавин выиграл первый трофей в качестве тренера. Под руководством Андрея Аршавина и Дмитрия Полякова команда академии «Зенита» 2004 года выиграла Кубок Санкт-Петербурга.

«Первый трофей Андрея Аршавина в качестве тренера: Кубок Санкт-Петербурга, который он и Дмитрий Поляков выиграли с командой 2004 года рождения», — говорится в сообщении в официальном «инстаграме» «Зенита».

Запись доступна в официальном «инстаграме» Зенита».

Андрей Аршавин завершил спортивную карьеру в ноябре 2018 года, после чего прошёл обучение и получил лицензии категории D и С, и стал тренером в «Зените» U15.

17 октября 2019 года стало известно, что Аршавин поступил на магистерскую программу УЕФА для игроков сборных по обучению менеджменту (MIP).