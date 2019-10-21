Голкипер «ПСЖ» Навас исполнил зажигательный танец в отеле. Видео

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас показал эффектный танец в отеле. На этих выходных команда собралась в отеле по случаю подписания контрактов с «ПСЖ», сообщает Marca.

Главной звездой вечера стал бывший голкипер «Реала» Кейлор Навас, который исполнил эмоциональный танец. Футболисты «ПСЖ» аплодировали костариканцу, восхищаясь его движениям и чувству юмора.

Видео танца Наваса можно посмотреть в «твиттере» SportsCenter.

Кейлор Навас перешёл в «ПСЖ» из «Реала» 2 сентября 2019 года. Контракт голкипера с парижским клубом рассчитан на четыре года. Отметим, Навас является одним из самых высокооплачиваемых игроков «ПСЖ». Только Неймар, Килиан Мбаппе, Эдинсон Кавани, Тьяго Сильва и Анхель Ди Мария получают больше.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Навас провёл 6 матчей.