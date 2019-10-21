Заболотный обратился к болельщикам «Сочи» после матча с «Арсеналом»
Нападающий «Сочи» Антон Заболотный обратился к болельщикам клуба после матча с «Арсеналом» (1:1), поблагодарив их за поддержку в сложном матче.
В матче с «Арсеналом» в ворота «Сочи» было назначено три пенальти, два из которых Сослан Джанаев отбил. Также на 64-й минуте матча с поля бы удалён защитник «Сочи» Фёдор Кудряшов.
«Именно за счёт таких моментов команда становится сильнее, я рад, что мы сегодня перебороли эту ситуацию. Спасибо всем, кто поддерживал нас», — написал Заболотный в своём «инстаграме».
28-летний форвард отметился во время прошедшего матча результативной передачей. В текущем сезоне россиянин провёл девять матчей за «Сочи», набрав 4 (2+2) очка.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Антона Заболотного.
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