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У игрока «Рубина», попавшего в реанимацию, заметно улучшение состояния

У игрока «Рубина», попавшего в реанимацию, заметно улучшение состояния
Футбол / РПЛ 0

Защитник молодёжной команды «Рубина» Вячеслав Фомин, получивший тяжёлую травму в матче с дублирующим составом «Спартака», в ближайшее время может быть переведён в общую палату. Футболист из-за травмы находился в реанимации.

«У Вячеслава Фомина заметны улучшения в состоянии. Если всё так и пойдёт, то сегодня он должен быть переведён из реанимации в общую палату. О сроках возвращения в клуб пока говорить рано», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Левковичу в пресс-службе «Рубина».

У футболиста было подозрение на разрыв селезёнки, однако этот диагноз не подтвердился. Он получил сильный ушиб с внутренним кровотечением. Игрока прооперировали.

Матч между молодёжными командами «Спартака» и «Рубина» завершился со счётом 1:0 в пользу столичной команды.

Игрок «Рубина»-м попал в реанимацию после матча со «Спартаком»
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