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Кто был лучшим игроком 13-го тура РПЛ?

Кто был лучшим игроком 13-го тура РПЛ?
Футбол / РПЛ 0

20 октября матчем «Динамо» – «Краснодар» (1:1) завершился 13-й тур нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.

«Чемпионат» предлагает выбрать лучшего игрока минувшего тура. Среди предложенных вариантов – Вараздат Ароян («Урал»), Сослан Джанаев («Сочи»), Артём Дзюба («Зенит»), Юрий Дюпин («Рубин»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Александр Коломейцев («Локомотив»), Вячеслав Кротов («Уфа») и Александр Мартынович («Краснодар»). Также присутствует вариант «кто-то другой».

Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.

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