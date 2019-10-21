Кто был лучшим игроком 13-го тура РПЛ?
20 октября матчем «Динамо» – «Краснодар» (1:1) завершился 13-й тур нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.
«Чемпионат» предлагает выбрать лучшего игрока минувшего тура. Среди предложенных вариантов – Вараздат Ароян («Урал»), Сослан Джанаев («Сочи»), Артём Дзюба («Зенит»), Юрий Дюпин («Рубин»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Александр Коломейцев («Локомотив»), Вячеслав Кротов («Уфа») и Александр Мартынович («Краснодар»). Также присутствует вариант «кто-то другой».
Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.
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