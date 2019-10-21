Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Новая игра от «Чемпионата» для знатоков футбола

Новая игра от «Чемпионата» для знатоков футбола
Футбол 0

В Москве пройдёт новый футбольный квиз для знатоков лучшей игры с мячом. «Чемпионат» и Quiz Time приглашают всех 22 октября в BlackSmith Irish Pub рядом со ст. м. «Белорусская». Начало – в 20:00 мск. В команде может быть от двух до семи человек. Задания подготовлены опытным автором, читателем «Чемпионата» со стажем.

Запись команды займёт не больше минуты.

Перед началом игры командам раздадут специальные пульты. С их помощью принимаются ответы на вопросы. В игре важен не только правильный ответ, но и скорость его подачи. Во время квиза участники регулярно будут видеть турнирную таблицу, чтобы в процессе игры принимать необходимые решения. Знания в спорте приветствуются, но порой достаточно только логики и чувства юмора.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019