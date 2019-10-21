Новая игра от «Чемпионата» для знатоков футбола
В Москве пройдёт новый футбольный квиз для знатоков лучшей игры с мячом. «Чемпионат» и Quiz Time приглашают всех 22 октября в BlackSmith Irish Pub рядом со ст. м. «Белорусская». Начало – в 20:00 мск. В команде может быть от двух до семи человек. Задания подготовлены опытным автором, читателем «Чемпионата» со стажем.
Запись команды займёт не больше минуты.
Перед началом игры командам раздадут специальные пульты. С их помощью принимаются ответы на вопросы. В игре важен не только правильный ответ, но и скорость его подачи. Во время квиза участники регулярно будут видеть турнирную таблицу, чтобы в процессе игры принимать необходимые решения. Знания в спорте приветствуются, но порой достаточно только логики и чувства юмора.
- 21 октября 2019
-
13:05
-
12:55
-
12:51
-
12:30
-
12:06
-
11:56
-
11:55
-
11:42
-
11:39
-
11:28
-
11:20
-
11:11
-
11:05
-
10:54
-
10:41
-
10:29
-
10:20
-
10:09
-
09:58
-
09:50
-
09:02
-
09:00
-
08:48
-
08:22
-
08:07
-
06:44
-
05:57
-
05:30
-
05:23
-
05:17
-
04:19
-
03:24
-
02:44
-
02:31
-
02:14
Партнерский контент