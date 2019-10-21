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Шунин рассказал, что хочет увидеть в фильме про Яшина

Шунин рассказал, что хочет увидеть в фильме про Яшина
Футбол / РПЛ 0

Вратарь и капитан московского «Динамо» Антон Шунин поделился ожиданиями от фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», посвящённого легендарному голкиперу бело-голубых.

«Вратарь – самая ответственная позиция на поле. И только он может спасти от гола и от поражения всю команду. Ошибка вратаря – это в 99% случаев гол, и, чтобы стать хорошим вратарём, надо пропустить какое-то количество голов.

Я бы хотел увидеть в фильме жизнь за пределами поля, хочу увидеть, насколько Лев Иванович порядочный человек и как он вёл себя в жизни. И пусть люди, которые увидят этого порядочного человека, равнялись бы на него», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Капущак.

Яшин защищал цвета «Динамо» на протяжении всей карьеры, которая длилась с 1950 по 1971 год.

«Динамо» и «Краснодар» вышли на матч в майках в честь Яшина, вратари — в кепках
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