Шунин рассказал, что хочет увидеть в фильме про Яшина

Вратарь и капитан московского «Динамо» Антон Шунин поделился ожиданиями от фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», посвящённого легендарному голкиперу бело-голубых.
«Вратарь – самая ответственная позиция на поле. И только он может спасти от гола и от поражения всю команду. Ошибка вратаря – это в 99% случаев гол, и, чтобы стать хорошим вратарём, надо пропустить какое-то количество голов.
Я бы хотел увидеть в фильме жизнь за пределами поля, хочу увидеть, насколько Лев Иванович порядочный человек и как он вёл себя в жизни. И пусть люди, которые увидят этого порядочного человека, равнялись бы на него», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Капущак.
Яшин защищал цвета «Динамо» на протяжении всей карьеры, которая длилась с 1950 по 1971 год.
- 21 октября 2019
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