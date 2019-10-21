В матче чемпионата Бразилии параатлеты выступили в роли болбоев

В матче чемпионата Бразилии между «Сан-Паулу» и «Аваи», который состоялся на стадионе «Морумби — Сисеру Помпеу де Толеду», по приглашению «трёхцветных» в качестве болбоев выступили сразу 10 параатлетов.



Шестикратный чемпион Бразилии таким образом попытался привлечь внимание к проблемам людей с инвалидностью и запустить кампанию по борьбе с предрассудками.



Матч завершился победой «Сан-Паулу» со счётом 1:0. Единственный гол на 51-й минуте забил хавбек Роберт Арболеда. Благодаря этому результату «Сан-Паулу» поднялся на 4-ю строчку в таблице, набрав 46 очков, «Аваи» (17 очков) располагается на последнем, 20-м месте. Лидером первенства является «Фламенго». Команда Жорже Жезуша набрала 64 очка.

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