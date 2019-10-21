Экс-владелец «Ротора»: могу рассказать про Веретенникова такое, что уши отвянут

Бывший владелец волгоградского «Ротора» Владимир Горюнов опроверг слухи о несостоявшемся переходе экс-нападающего команды Олега Веретенникова в бременский «Вердер».



«Это такая ложь! Я матершинник, но верующий человек. Если бы его туда позвали, я бы сам его отвёз! А где этот парень потом заиграл, кроме «Ротора»? Нигде? Дай бог ему здоровья, пусть это останется на его совести.



Я за него ничего не рассказал, а могу такое, что уши отвянут у тех же болельщиков, которые хлопают ему в ладоши. Я не буду ни об одном футболисте делать репортажи, никогда не позволю. Люди зачитаются», — сказал Горюнов в ролике на канале «КраСава» в YouTube.



Веретенников защищал цвета «Ротора» с 1992 по 2000 год. В настоящее время экс-форвард возглавляет вторую команду волгоградского клуба.

Как исчезали футбольные клубы в России. Докризисные 2000-е Продолжение грустного сериала.