Экс-владелец «Ротора»: могу рассказать про Веретенникова такое, что уши отвянут

Бывший владелец волгоградского «Ротора» Владимир Горюнов опроверг слухи о несостоявшемся переходе экс-нападающего команды Олега Веретенникова в бременский «Вердер».
«Это такая ложь! Я матершинник, но верующий человек. Если бы его туда позвали, я бы сам его отвёз! А где этот парень потом заиграл, кроме «Ротора»? Нигде? Дай бог ему здоровья, пусть это останется на его совести.
Я за него ничего не рассказал, а могу такое, что уши отвянут у тех же болельщиков, которые хлопают ему в ладоши. Я не буду ни об одном футболисте делать репортажи, никогда не позволю. Люди зачитаются», — сказал Горюнов в ролике на канале «КраСава» в YouTube.
Веретенников защищал цвета «Ротора» с 1992 по 2000 год. В настоящее время экс-форвард возглавляет вторую команду волгоградского клуба.
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