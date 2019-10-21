«Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

Сегодня, 21 октября, состоится матч 9-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином. В роли его ассистентов выступят Даррен Кэнн и Дэниел Робатан. Резервным рефери на эту встречу назначен Саймон Хупер.



Лондонский «Арсенал» набрал 15 очков в 8 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед» (9) — на 15-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «ЛиверпулЬ», набравший 25 очков в 9 матчах.



С расписанием английской Премьер-лиги сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».

