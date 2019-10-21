Рамос: игроки «Реала» с Зиданом до самой смерти

Защитник «Реала» Серхио Рамос в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» отметил, что мадридская команда предана главному тренеру Зинедину Зидану.



«Всё, к чему мы стремимся, — это победа. После последних спекуляций на тему возможной отставки Зидана мы определённо должны выиграть. Других вариантов нет. Игроки с Зиданом до самой смерти, несмотря ни на что. Мы должны объединиться вокруг наставника. Результаты придут. Игроки „Реала“ думают только о победе, а не о будущем Зидана в команде. Он заслуживает уважения за всё, что сделал для «Реала», — приводит слова Рамоса Marca.

Матч «Галатасарай» — «Реал» состоится завтра, 22 октября, на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» в Стамбуле. Начало — в 22:00 мск.