Тедеско — о своём изображении в виде Джокера: для меня это не проблема
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал свой образ в виде Джокера, в котором его представили СМИ после назначения наставником красно-белых.
«Я видел обложку, где я изображён в виде Джокера. Я уже говорил, что для меня это не проблема. Есть другие вопросы, которыми надо заниматься. С какой-то стороны это не так плохо. Из Германии по этому поводу никто не звонил», — сказал Тедеско в эфире телеканала «Матч Премьер».
34-летний Тедеско подписал контракт со «Спартаком» до 31 мая 2021 года. На посту наставника красно-белых немецкий тренер итальянского происхождения сменил ранее отправленного в отставку Олега Кононова.
«Спартак» набрал 15 очков в 13 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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