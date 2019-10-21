Матч Кубка Англии, отменённый из-за расистских выкриков, будет переигран
Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение о повторном проведении матча 4-го отборочного раунда Кубка Англии «Харинги Боро» — «Йовил Таун», сообщает BBC. Встреча пройдёт 29 октября.
Напомним, матч «Харинги Боро» — «Йовил Таун» был приостановлен из-за расистских выкриков с трибун. «Йовил Таун» лидировал со счетом 1:0, но после часа игры команда «Харинги Боро» приняла решение уйти с поля из-за расистских выкриков по отношению к вратарю Валери Пажета. Команда покинула поле, в результате чего матч был отменён.
Сообщается также, что полиция продолжает расследование инцидента. Ранее правоохранители арестовали двух мужчин в возрасте 23 и 26 лет. Они подозреваются в нанесении оскорблений на расовой почве при отягчающих обстоятельствах.
По делу о расизме в отменённом матче Кубка Англии арестованы два человека
- 21 октября 2019
-
22:00
-
21:37
-
21:29
-
21:14
-
20:54
-
20:53
-
20:35
-
20:23
-
20:21
-
20:18
-
20:16
-
20:15
-
20:15
-
20:02
-
19:54
-
19:49
-
19:30
-
19:23
-
19:20
-
19:15
-
19:11
-
19:04
-
19:03
-
19:00
-
18:52
-
18:29
-
18:27
-
18:17
-
18:11
-
17:56
-
17:55
-
17:32
-
17:30
-
17:23
-
17:16
Партнерский контент