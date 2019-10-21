Матч Кубка Англии, отменённый из-за расистских выкриков, будет переигран

Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение о повторном проведении матча 4-го отборочного раунда Кубка Англии «Харинги Боро» — «Йовил Таун», сообщает BBC. Встреча пройдёт 29 октября.



Напомним, матч «Харинги Боро» — «Йовил Таун» был приостановлен из-за расистских выкриков с трибун. «Йовил Таун» лидировал со счетом 1:0, но после часа игры команда «Харинги Боро» приняла решение уйти с поля из-за расистских выкриков по отношению к вратарю Валери Пажета. Команда покинула поле, в результате чего матч был отменён.



Сообщается также, что полиция продолжает расследование инцидента. Ранее правоохранители арестовали двух мужчин в возрасте 23 и 26 лет. Они подозреваются в нанесении оскорблений на расовой почве при отягчающих обстоятельствах.

По делу о расизме в отменённом матче Кубка Англии арестованы два человека