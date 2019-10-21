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«Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал»: форвард хозяев Муссе открыл счёт

«Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал»: форвард хозяев Муссе открыл счёт
Футбол / Англия 0

В матче 9-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» принимает лондонский «Арсенал». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде. К перерыву хозяева ведут в счёте — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 30-й минуте счёт в матче открыл французский нападающий «Шеффилд Юнайтед» Ли Муссе. Ассистентом в этом эпизоде выступил защитник хозяев Джек О'Коннелл.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином. В роли его ассистентов выступают Даррен Кэнн и Дэниел Робатан. Резервным рефери на эту встречу назначен Саймон Хупер.

С расписанием английской Премьер-лиги сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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