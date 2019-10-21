Салах и Азар — в шестой пятёрке претендентов на «Золотой мяч»

Авторитетное французское издание France Football завершило публиковать список претендентов на «Золотой мяч». Всего было объявлено 30 номинантов. В последней пятёрке претендентов на награду лучшему футболисту планеты оказались:

Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Эден Азар («Челси» / «Реал», Египет), Маркиньос («Пари Сен-Жермен», Бразилия), Жоау Фелиш («Бенфика» / «Атлетико», Португалия), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», Англия).

Фото можно посмотреть в «твиттере» France Football.

Отметим, что лучший футболист мира по версии France Football будет объявлен 2 декабря в Париже. Одним из ведущих торжественной церемонии вручения наград будет бывший форвард «Челси» Дидье Дрогба.

В прошлом году «Золотой мяч» выиграл полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.