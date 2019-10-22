Комбаров: если Тедеско закрепит авторитет, его ждёт хорошее будущее в «Спартаке»
Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров высказался о назначении Доменико Тедеско главным тренером «Спартака».
«Пока тяжело делать выводы, была только одна игра. Когда приходит новый тренер, у него несколько новых футболистов на поле. Сейчас он в стадии изучения команды, коллектива, возможно, он будет пробовать новые связки. Надо дать ему несколько игр и смотреть динамику.
В «Спартаке» всегда тяжело работать, это специфический клуб. Там огромное давление со стороны болельщиков и прессы. Если Тедеско сможет закрепить свой авторитет в команде, возможно, его ждёт хорошее будущее в «Спартаке", — приводит слова Комбарова «Матч ТВ».
Напомним, в первом матче под руководством Тедеско «Спартак» дома сыграл вничью с «Рубином» (0:0).
Тедеско: у меня была бы работа и в Германии, но «Спартак» — это марка, это имя
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