Коломойский хочет в следующем сезоне вернуть «Днепр»

Бывший владелец «Днепра» Игорь Коломойский прокомментировал, когда можно ожидать возвращение клуба в мир спорта.
По итогам сезона-2016/17 «Днепр» занял 11-е место в таблице и выбыл в первую лигу. Решением ФИФА за невыплату долгов клуб был переведен ещё ниже, во вторую лигу. Летом 2018 года «Днепр» официально потерял профессиональный статус за невыплату задолженности перед Хуанде Рамосом и его тренерским штабом. Ещё спустя год клуб не заявился в любительском чемпионате, таким образом прекратив своё существование.
«Когда увидим „Днепр“ на поле? Я думаю, в следующем сезоне», — приводит слова Коломойского „Мой Город“.
«Днепр» под руководством Рамоса, работавшего в клубе в 2010–2014 годах, становился вице-чемпионом Украины (сезон-2013/14) и участвовал в Лиге Европы. В 2015 году команда уже во главе с Мироном Маркевичем пробилась в финал Лиги Европы, где уступила «Севилье» (2:3).
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