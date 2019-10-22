Баринов: легко с «Ювентусом» не будет, но это интересно

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказал свои надежды перед матчем с «Ювентусом» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

"«Ювентус» — топ-клуб, одна из лучших европейских команд. Игра с таким соперником лёгкой не станет, зато точно будет интересно. Не могу сказать, что есть страх, но определенное волнение точно присутствует. Важно выйти на поле и сыграть как можно более собрано, концентрируясь на каждом отдельном эпизоде. Лига чемпионов ошибок не прощает. Наша главная задача — выполнить на поле все тренерские установки. И, конечно, играть, биться друг за друга. После встречи в Грозном у нас началась подготовка к «Ювентусу». Мы тщательно разбираем соперника, его сильные стороны. Определённо, прилетели в Турин только за победой", — приводят слова Баринова «Известия».



Матч «Ювентус» — «Локомотив» состоится 22 октября и начнётся в 22.00 мск.